Новое купе BMW M8 получило модификацию M8 Gran Coupe

На стенде BMW показали четырехверное купе M8 Gran Coupe. Сейчас в Женеве продемонстрировали концепт, а уже в 2019 году будет выпущена серийная четырехдверная версия модели 8-Series.

В концепте есть дизайнерские решения, позаимствованные у концепта купе 8-Series. Также в M8 Gran Coupe установили такие же дневные ходовые огни как у M8 GTE.

Среди особенностей стали золотые патрубки выхлопной системы, большие воздуховоды, армированные углепластиком и большие двухцветные колесные диски.

Технических характеристик концепта на назвали, но специалисты уже выдвинули предположение, что под капотом серийной версии BMW M8 Gran Coupe установят 4,4-литровый турбомотор и автоматическую коробку передач ZF.

Такой же мотор должен быть установлен и в M8 GTE. Серийная версия возрожденной баварской «восьмерки» будет представлена летом 2018 года. Ее оснастят самыми мощными моторами, которые сейчас устанавливаются на 5-Series и 7-Series.