Mercedes в Женеве представила «убийцу» Porsche Panamera

На международном автомобильном салоне в Женеве состоялся премьерный показ нового суперкара от компании Mercedes. Конкурент Porsche Panamera от Mercedes представлен официально.

Четырехдверный суперкар получил название AMG GT 4-Door Coupe и в топовом исполнении он будет оборудован четырехлитровым двигателем.

Восьмицилиндровый агрегат выдаст 640 лошадиных сил мощности при 750 Нм крутящего момента. Пару мотору составит девятискоростной автомат.

В таком исполнении модель ускорится до первой сотни за 3,2 секунды. Максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 315 км/ч.

Также для суперкара будет доступен четырехлитровый двигатель с мощностью 585 лошадиных сил. Еще Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe предложат в гибридной версии с технологией mild hybrid.

В этом исполнении для суперкара предложат трехлитровый ДВС с шестью цилиндрами, который будет иметь мощность 435 л.с. и работать с электромотором, выступающим в качестве стартер-генератора.

Электродвигатель даст дополнительно 21 л.с. и 250 Нм. Такая версия новинки ускорится до сотни за 4,5 секунды. Максимальная скорость составит 280 км/ч.

Все варианты автомобиля будут оснащены полноприводной системой. Новый Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe, который появится на рынке в 2019 году, будет предлагаться в пятиместном исполнении и в варианте с 4 раздельными сидениями.