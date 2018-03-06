Новый хэтчбек Toyota Auris представили на автосалоне в Женеве

Уже третье по счету поколение хэтчбека дебютировало в рамках Женевского автосалона, который начал работать сегодня 6 марта для представителей СМИ. Хэтчбек Toyota Auris нового поколения получил увеличенные габариты и новую силовую установку.

Во внешности модели произошли изменения и теперь в передней части хэтчбека есть массивная радиаторная решетка, новые фары, а также вытянутый капот. На рынке третье поколение будет предлагаться с двухцветным кузовом.

В основе нового Toyota Auris расположилась платформа TNGA, благодаря которой модель получит как стандартные ДВС, так и версии гибридной установкой.

Длина модели выросла на 40 мм и теперь составляет 4 370 мм, настолько же стал больше и размер колесной базы, который составляет 2 640 мм.

Моторная гамма будет представлена 1,8-литровым 122-сильным двигателем и новым мотором семейства Dynamic Force, который будет работать с электродвигателем.

Суммарная отдача такой установки составит 180 лошадиных сил. О динамических характеристиках гибридной модификации в компании не сообщили. Еще в линейке двигателей будет прежний турбированный 1,2-литровый двигатель мощностью 116 лошадиных сил при 185 Нм. Дизельных вариантов хэтчбека в новом поколении не будет.