Range Rover в Женеве представила двухдверный внедорожник SV Coupe‍

На открывшемся сегодня автосалоне в Женеве британский автопроизводитель Land Rover показал трехдверную версию Range Rover, которая получила название SV Coupe.

Эта модель выйдет ограниченным тиражом всего 999 единиц. Минимальная стоимость премиального внедорожника 240 000 фунтов стерлингов, что в пересчете 19 млн рублей.

От пятидверной версии Range Rover, новинка отличается очень сильно. Как было сказано на презентации внешне у них общее только капот и нижняя часть крышки багажника.

Все остальные панели в тредверной версии выполнены из алюминия, также в SV Coupe установлены новые бампера и радиаторная решетка.

Еще внедорожник от классической модели отличается заниженным дорожным просветом, который составляет 212 мм, но за счет пневматической подвески он может увеличиваться до 367 мм.

Под капотом премиального кроссовера установили 5,0-литровый турбомотор с 565-сильной отдачей при 700 Нм крутящего момента.

В паре с ДВС работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF. Разгон SV Coupe от 0 до 100 км/ч составляет 5,3 секунды.

В список оснащения «трехдверки» вошли: полный привод с блокировкой заднего дифференциала, светодиодные фары, электропривод всех сидений и 23-дюймовые колесные диски.