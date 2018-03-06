Представители компании Renault представили на открывшемся сегодня автосалоне концепт нового автомобиля. Этот автомобиль, по заявлению компании, сочетает в себе одновременно и автомобиль, и сервис.

Так, автопроизводитель Renault привез в Женеву автономное такси будущего в лице концепта EZ-GO. Прототип имеет полностью электрическую силовую установку и автопилот.

Серийная версия этого концепта в дальнейшем может быть использована как такси, которое можно заказать с помощью приложения в мобильном телефоне.

Длина концепта составляет 5 200 мм, а в салоне присутствует панорамная крыша. Оснащен новый EZ-GO системой автопилота четвертого уровня, который сам контролирует расстояние до других автомобилей впереди, полосу движения, а также способен перестраиваться и поворачивать на перекрестках.

Скорость движения автомобиля будет ограничена 50 км/ч. В Renault рассчитывают, что в производство этот автомобиль отправится к 2020 году.