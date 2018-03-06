Самый маленький кроссовер Lexus‍ UX представлен в Женеве

В Женеву японская марка привезла серийную версию своего самого маленького кроссовера, который создан на новой платформе и оснащен вариатором.

Размеры нового компактного кроссовера Lexus UX следующие: длина – 4 495 мм, ширина – 1 840 мм, высота – 1 520 мм. Размер колесной базы 2 640 мм. «Паркетник» разработали на новой платформе GA-C, которая обеспечивают отличную управляемость и низкий центр тяжести.

Серийная версия кроссовера получила некоторые стилистические решения от одноименного концепта, который был представлен в 2016 году.

Модель будет доступна с 2,0-литровым 170-сильным мотором, который будет работать с вариатором, разработанным компанией Lexus.

Также будет предлагаться гибридная версия UX, которая будет базироваться на 2,0-литровом моторе. Мощность силовой установки этой версии составит 178 лошадиных сил. Гибридная версия получит полный привод.

Модификацию Lexus UX F Sport оснастят более агрессивным внешним видом, системой активного подавления кренов и перенастроенной подвеской.

На рынке Lexus UX будет конкурировать с Infiniti QX30, Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 и компактными кроссоверами BMW. В продажу новый японский кроссовер поступит в 2018 году, а цены и комплектации будут озвучены ближе к старту продаж.