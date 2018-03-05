В Мордовии «Субару» снес в кювет снегоуборочный КамАЗ. Эта авария произошла сегодня днем на трассе «Саранск-Ульяновск» неподалеку от Дубенок.

По данным МЧС, аварии произошла в 16:45. На 82 км дороги «Саранск — Ульяновск» столкнулись Subaru и стоявший на трассе «КамАЗ». Удар был настолько сильным, что грузовик улетел с дороги в кювет.

Очевидцы сообщают, что был еще третий участник ДТП, который скрылся с места аварии. Пострадал один человек, идет проверка обстоятельств ДТП.