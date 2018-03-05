Массовое ДТП произошло сегодня утром на автодороге М-8 в Ростовском районе Ярославской области.

Пять машин столкнулись на М-8 в Ярославской области в 8 утра в понедельник. Этот массовый дорожный инцидент произошел на 223 километре трассы М-8 в Ростовском районе Ярославской области.

По данным спасательного ведомства, на автодороге столкнулись автомобили «УАЗ», «Вольво»,«УАЗ»,«ВАЗ-2107» и «Пежо Партнер».

Несколько человек пострадали, автомобили получили механические повреждения, ГИБДД проводит проверку данного ДТП.