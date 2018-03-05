Универсал Kia Ceed Sportswagon рассекречен до премьеры

Накануне презентации, которая будет проходить 6 марта в Женеве, в Сети распространили официальные изображения нового универсала Kia Ceed Sportswagon.

Презентация хэтчбека нового поколения уже состоялась, а теперь пришла очередь и универсала. Возможно, за счет «утечки» официальных изображений в ближайшее время производитель опубликует официальные подробности о новинке.

Предполагается, что силовая линейка универсала будет представлена новым турбированным двигателем объёмом 1,4 литра и мощностью 140 лошадиных сил.

Этот двигатель должен прийти на смену 1,6-литровому атмосферному мотору. Также в линейке двигателей должны остаться бензиновый 1,0 и 1,4-литровый двигатель.

Среди трансмиссией будет 6-ступенчатая механика, а также семискоростной робот двумя сцеплениями. Больше информации об универсале станет известно уже совсем скоро.