Житель Сызрани за 2,1 млн рублей продает раритетную «Волгу» 1968 года

На сайте бесплатных объявлений « Авито » житель Сызрани Эдгар выставил на продажу раритетный ГАЗ-21 1968 года выпуска. За 50-летний автомобиль продавец просит 2,1 миллиона рублей.

В объявлении продавец указывает, что состояние машины новое, все детали оригинальные и она на ходу. Седан имеет пробег 55 тысяч километров.

Под капотом установлен 1,8-литровый двигатель, который работает в паре с механикой. Мощность бензинового мотора 100 л.с., а система привода на заднюю ось.