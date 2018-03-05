Эксперты выяснили, на чем стали экономить российские автовладельцы‍

Российские автовладельцы стали очень сильно экономить на обслуживании собственных автомобилей, об этом свидетельствует онлайн-опрос, который организовали аналитики «АВТОСТАТ» и портал Авто Mail.Ru.

Опрос проводили в январе текущего года и в нем приняло участие более 17 тысяч человек. Благодаря опросу выяснилось, что с момента подорожания топлива, страховок и автозапчастей 58% автовладельцев в 2017 году экономили на обслуживании автомобилей.

Так 52% стали реже мыть автомобиль на автомойке, 61% в 2017 году реже использовали свое транспортное средство, а 16% отказались от страховки КАСКО.

Помимо этого, 42% отказались от обслуживания в официальном дилерском центре. Еще 42% стали обслуживать автомобиль своими силами, а 36% не приступали к ремонту до последнего.

Также россияне стали реже приобретать необходимые компоненты, шины и аккумуляторы.