1305-сильный трековый супергибрид Ren‍ создали китайцы из Techrules

Премьерный показ нового гиперкара будет проходить в рамках Женевского автосалона через пару дней. Сегодня китайская компания Techrules представила 1305-сильный трековый гиперкар с название Ren RS.

Как сообщает производитель дизайн новинки разрабатывался дизайнером Джорджетто Джуджаро. Весит трековый гиперкар 1 854 килограмма, а в движение его будет приводить гибридная установка.

В составе последней будет шесть электромоторов, а для увеличения запаса хода предусмотрен дизельный микротурбогенератор.

Суммарная отдача силовой установки составит 1 305 лошадиных сил, а показатель крутящего момент составит 2 340 Нм.

Максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 330 км/ч. Разгон до первой сотни будет осуществляться менее чем за три секунды. Заявленный запас хода составляет 1 1170 км.