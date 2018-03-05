Премьерный показ нового гиперкара будет проходить в рамках Женевского автосалона через пару дней. Сегодня китайская компания Techrules представила 1305-сильный трековый гиперкар с название Ren RS.
1305-сильный трековый супергибрид Ren создали китайцы из Techrules
05.03.2018 17:31
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Как сообщает производитель дизайн новинки разрабатывался дизайнером Джорджетто Джуджаро. Весит трековый гиперкар 1 854 килограмма, а в движение его будет приводить гибридная установка.
В составе последней будет шесть электромоторов, а для увеличения запаса хода предусмотрен дизельный микротурбогенератор.
Суммарная отдача силовой установки составит 1 305 лошадиных сил, а показатель крутящего момент составит 2 340 Нм.
Максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 330 км/ч. Разгон до первой сотни будет осуществляться менее чем за три секунды. Заявленный запас хода составляет 1 1170 км.
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