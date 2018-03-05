Опубликовано первое фото конкурента Porsche Panamera от Mercedes

В распоряжении зарубежных автомобильных изданий оказалась первая фотография нового Mercedes-AMG GT4, который прозвали конкурентом модели Porsche Panamera. Новинка официально дебютирует в рамках Женевского автосалона 6 марта.

Новый Mercedes-AMG GT4 выйдет на рынок и станет конкурентом не только для Porsche Panamera, но и для таких моделей как Audi RS7 Sportback и будущему BMW M8 Gran Coupe.

Автомобиль получит дизайнерские решения от концепта Mercedes-AMG Concept, а также у него будет активный задний спойлер.

Ожидается, что в движение эта модель будет приводится твин-турбо двигателем с 8 цилиндрами, мощность которого составит около 610 лошадиных сил.

При этом некоторые источники утверждают, что Mercedes-AMG GT4 получит гибридную силовую установку, в которой в качестве ДВС будет использоваться вышеуказанный мотор. Мощность силовой установки составит около 800 л.с.