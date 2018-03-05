Горнолыжный спуск на видео‍ покорил Porsche 911 Turbo S

Компания Porsche на своем официальном канале YouTube показала заезд на заснеженный горнолыжный склон, который располагается в Шотландии.

Для этого выбрали полноприводное купе Porsche 911 Turbo S, у которого установлен 580-сильный ДВС. На российском рынке эта модификация спорткара оценивается в 13,5 млн рублей.

