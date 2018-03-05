Компания решила необычным способом продемонстрировать способности своего спорткара.
Горнолыжный спуск на видео покорил Porsche 911 Turbo S
05.03.2018 17:06
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Компания Porsche на своем официальном канале YouTube показала заезд на заснеженный горнолыжный склон, который располагается в Шотландии.
Для этого выбрали полноприводное купе Porsche 911 Turbo S, у которого установлен 580-сильный ДВС. На российском рынке эта модификация спорткара оценивается в 13,5 млн рублей.
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