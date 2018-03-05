Седан Tata Zest получил новую премиальную версию Zest Premio

Индийская компания Tata подготовила для своего седана Tata Zest новую версию, которая позиционируется как премиальная. Новый вариант исполнения компактного седана получил название Premio.

Эта версия создавалась в честь выпуска юбилейного 85 000-го седана. Такое количество седанов было выпущено в период с 2014 года на предприятии в Индии.

Новинка отличается затемненными фарами, а также окрашенными в черный цвет корпусами боковых зеркал, колесными дисками, крыше и декоративными плашками на радиаторной решеткой.

В списке оборудования такой модели будет информационно-развлекательная система с сенсорным экраном и навигатором, системы ABS и EBD, а также две подушки безопасности.

Под капотом Zest Premio будет располагаться четырёхцилиндровый турбированный дизель объёмом 1,3 литра, мощность которого составляет 75 л.с.

Пару двигателю составит пятискоростная механика или роботизированная коробка передач. Стоимость новинки составляет 753 000 рупий или 654 тысячи рублей.