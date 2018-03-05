Сегодня АвтоВАЗ опубликовал статистику по продажам своих автомобилей, которые постоянно растут. Вместе с тем производитель отметил, что успех марки это «результат постоянной работы по обновлению модельного ряда, поиску оптимальных решений при формировании комплектаций и внедрении новых опций».
Седан LADA Vesta получил новые системы и опции
05.03.2018 22:21
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В компании постоянно изучают запросы потенциальных клиентов и стараются улучшать свои автомобили, в том числе и добавляя в них новые опции. Так, автомобили LADA Vesta в этом месяце получили расширенный список оборудования.
Теперь у седанов стали доступны новые системы, которые изначально появились у новых универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Последние к слову стартовали на рынке в середине осени прошлого года.
Новыми опциями для седана Лада Веста стали:
Стоимость седана LADA Vesta в базовой комплектации составит 569 900 рублей.
Новая версия седана LADA Granta City поступит в продажу 1 марта
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