Mahindra представила новый полноценный внедорожник Mahindra Roxor

Mahindra представила свой новый рамный внедорожник Roxor, на котором нельзя ездить по дорогам общего назначения, а боковые зеркала к нему идут в качестве опции.

Индийская компания Mahindra рассекретила свой новый внедорожник, который создали на базе Mahindra Thar, а он в свою очередь базируется на известном во всем мире Willys CJ-3B образца 1953 года.



Roxor будет выпускаться на новом заводе компании в США. Его в эксплуатацию ввели в ноябре прошлого года.

Автомобиль предназначен для сельских хозяйств и в нем в базовой версии отсутствуют боковые зеркала и тент, которые придется заказывать в качестве опции.

Под капотом рамного внедорожника установили 2,5-литровый дизельный мотор с 62-сильной отдачей. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой.

На американском рынке Roxor будет доступен за 15 499 долларов, что в пересчете 878 000 рублей. Размеры индийского внедорожника следующие: 3 759 мм — длина, 1 575 мм — ширина и 1 905 мм — высота.

Размер колесной базы 2 438 мм. Стоит отметить, что в автомобиле полностью отсутствуют двери и стекла, а его максимальная скорость составляет 72,5 км/ч.

Индийский автопроизводитель планирует выпускать до 12 тысяч Roxor в год и эта модель не будет поставляться за пределы США.



