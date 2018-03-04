Самый маленький кроссовер XT4 Cadillac показала на видео

В компании Cadillac опубликовали тизерные изображения и видео с новым кроссовером Cadillac XT4. Впервые он будет показан на церемонии вручения премии «Оскар», а полноценный дебют состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке в апреле.

Официальных подробностей о кроссовере по-прежнему не рассекречивают, но согласно инсайдерской информации, модель будет выполнена в стиле старшего Cadillac XT5.

Ожидается, что кроссовер получит модификацию с гибридной силовой установкой и будет предлагаться с передним и полным приводом.

Среди ДВС будет двухлитровый 272-сильный мотор, оснащенный турбиной, который будет работать в паре с восьмискоростным автоматом.

В списке оборудования новинки будет система полуавтономного вождения Super Cruise. Предполагается, что этот кроссовер может появится и на российском рынке.

