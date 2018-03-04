Самый большой дилерский центр LADA открыл «АвтоВАЗ» в Татарстане

Новый дилерский центр компании центр «КАН-Авто» полностью соответствует всем требованиям компании. Как сообщает пресс-служба АвтоВАЗа, в Татарстане открылся самый большой дилерский центр по продаже и обслуживанию автомобилей LADA.

Площадь нового автосалона составляет 970 кв.м. Постоянная экспозиция в шоу-руме будет из 14 автомобилей.

Также на территории центра располагается парковка, зона с Wi-Fi, детской площадкой и кафе.

Стоит отметить, что Республика Татарстан является третьим по счету регионом, где фиксируют самые большие продажи автомобилей LADA.

Чаще всего в этом регионе покупают LADA XRAY, LADA Vesta и LADA Granta.