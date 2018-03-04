Появились первые «живые» фотографии обновленного универсала Mazda 6

Автомобиль готовят к премьере, которая пройдет на Женевском автосалоне. Мероприятие начнется 6 марта текущего года.

Между тем компании уже готовят свои стенды, в том числе и Mazda. При этом журналистам уже удалось фотографировать премьерный автомобиль без какого-либо камуфляжа.

Так, опубликованы первые «живые» фото обновленного универсала Mazda 6 2019 модельного года. Автомобиль отличается от предшественника новым передним и задним бамперами, новой оптикой, а также измененной радиаторной решеткой.

Также сообщается, что у универсала будет перенастроена подвеска, а в салоне производитель улучшил шумоизоляцию.

Кроме этого в интерьере модели появится модернизированная передняя панель, более качественные материалы, а также появятся вставки из дерева.

Линейка двигателей будет представлена двумя бензиновыми моторами 2,0 (165 л.с.) и 2,5 (192 л.с.), а также дизельным агрегатом объёмом 2,2 литра и мощностью 150 или 175 л.с.