Компания Volkswagen представила новую версию Vento Sport

Индийское подразделение компании Volkswagen провело презентацию новой модели. получившей название Vento Sport. Эта версия автомобиля VW Vento, которая будет иметь отличия во внешности.

Так, Vento Sport получила черного цвета крышу, такого же цвета колесные диски размером 16 дюймов, черную полосу на кузове, спойлер, а также значки и надписи Sport.

В салоне будут хромированные элементы, новая отделка руля, современная мультимедийная система, камера заднего вида и другое.

Моторная гамма спортивного варианта автомобиля будет представлена теми же агрегатами, которые доступны и для обычной модели.

Таким образом, линейка двигателей получит 1,6- и 1,2-литровый бензиновый моторы и дизельный 1,5-литровый двигатель. Среди трансмиссии предложат пятискоростную механику или семискоростной робот.