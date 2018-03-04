В России назвали Топ-5 самых дешевых новых иномарок в марте‍

Автомобильные эксперты подготовили новый рейтинг автомобилей, в который вошли иномарки, предлагающиеся по наименьшей цене в России по состоянию на начало марта текущего года.

Так, Daily-Motor снова опубликовал рейтинг ТОП-5 самых доступных в России новых иномарок. Отмечается, что рейтинг в сравнении с февраля практически не изменился и по-прежнему его возглавляет хэтчбек Ravon R2, который как уже отмечалось неоднократно является еще и самым доступным автомобилем с автоматической коробкой передач.

Ценник на хэтчбек составляет 439 тысяч рублей минимум. На втором месте расположился Ravon Nexia, который в феврале был третьим. Его стоимость составляет 449 тысяч рублей.

Третье место достается седану Datsun on-DO, который был на второй строчке в феврале. Цена этого седана составляет 451 тыс. рублей.

На четвертой строчке располагается китайской модели Brilliance H230, предлагающейся на рынке за 459 900 рублей. Замыкает ТОП-5 китайский FAW Oley, цены на который начинаются от 491 тыс. рублей.