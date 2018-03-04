При выборе нового отечественного автомобиля эксперты советуют обратить внимание на Granta, Largus, Kalina и Vesta.
Эксперты назвали худшие и лучшие модели разных марок автомобилей
04.03.2018 20:33
2916 0
Стоит отметить, что из этих моделей самыми популярными являются только автомобили модели Granta, она самая дешевая, и Vesta которую можно назвать самой современной.
А вот останавливать свой выбор на Lada Priora не советуют, ведь она уже устаревшая и не пользуется популярностью, так считают автомобильные эксперты.
Среди моделей марки Renault, стоит обратить внимание на Duster и Logan, но связываться с Captur и Koleos первого поколения не стоит, так как эти авто не понравились экспертам «Автоновости дня». Также эксперты не советуют покупать Terrano, Almera, Hyundai Veloster, Hyundai i40 и Kia Mohave.
Комментарииcomments powered by HyperComments