Эксперты назвали худшие и лучшие модели разных марок автомобилей

Стоит отметить, что из этих моделей самыми популярными являются только автомобили модели Granta, она самая дешевая, и Vesta которую можно назвать самой современной.

А вот останавливать свой выбор на Lada Priora не советуют, ведь она уже устаревшая и не пользуется популярностью, так считают автомобильные эксперты.

Среди моделей марки Renault, стоит обратить внимание на Duster и Logan, но связываться с Captur и Koleos первого поколения не стоит, так как эти авто не понравились экспертам «Автоновости дня». Также эксперты не советуют покупать Terrano, Almera, Hyundai Veloster, Hyundai i40 и Kia Mohave.