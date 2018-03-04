Lexus объявила спецпредложения на покупку своих моделей в марте‍

Премиальная марка Lexus объявила о спецпредложениях, действующих на покупку автомобилей в период с 1 по 31 марта текущего года.

Так, в этом месяце ряд моделей марки 2017 года выпуска предлагается по схеме трайд-ин, с помощью которой можно сэкономить при покупке флагманского LX до 300 тысяч рублей, а до 200 тысяч рублей можно сэкономить на моделях Lexus ES 200, ES 250 и GX.

Скидка по этой же программе доя моделей RX или NX составит 150 тысяч рублей. Кроме этого, в марте действует специальная акция «Один лидер. Больше возможностей», приуроченная выходу на рынок Lexus RX 350L.

Любую из версий этого автомобиля можно купить в кредит с процентной ставкой 10,9% и первоначальным взносом 20% от стоимости. Ряд моделей марки в марте могут подключить к программе Lexus «Помощь на дороге», которая будет действовать три года с момента покупки автомобиля.