Mercedes-Benz в Женеву везет особую версию универсала CLA

Компания Mercedes-Benz на Женевский автосалон привезет несколько новинок и среди них будет Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Night Edition.

Премиальный автопроизводитель оснастил универсал новым аэродинамическим обвесом и новыми 18-дюймовыми колёсными дисками.

Автомобиль получил так называемый «Ночной пакет», в который входят черные колесные диски, светодиодная оптика и светодиодные задние фонари.

В салоне универсала также будут внесены некоторые изменения. По заявлению автопроизводителя интерьер CLA Shooting Brake получит белые акценты и кресла, обшитые искусственной кожей ARTICO черного цвета с белой прострочкой.

Также в белый будет выкрашена окантовка дефлекторов. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Night Edition создан на базе модели 200 d в комплектации Urban,а эта версия оснащается 2,1-литровым дизельным мотором мощностью 136 л.с.