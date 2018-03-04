Компания Mercedes-Benz на Женевский автосалон привезет несколько новинок и среди них будет Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Night Edition.
Mercedes-Benz в Женеву везет особую версию универсала CLA
04.03.2018 15:47
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Премиальный автопроизводитель оснастил универсал новым аэродинамическим обвесом и новыми 18-дюймовыми колёсными дисками.
Автомобиль получил так называемый «Ночной пакет», в который входят черные колесные диски, светодиодная оптика и светодиодные задние фонари.
В салоне универсала также будут внесены некоторые изменения. По заявлению автопроизводителя интерьер CLA Shooting Brake получит белые акценты и кресла, обшитые искусственной кожей ARTICO черного цвета с белой прострочкой.
Также в белый будет выкрашена окантовка дефлекторов. Mercedes-Benz CLA Shooting Brake Night Edition создан на базе модели 200 d в комплектации Urban,а эта версия оснащается 2,1-литровым дизельным мотором мощностью 136 л.с.
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