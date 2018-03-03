Обновленный родстер Mazda MX-5 получит новый мотор

Благодаря документам из Национальной администрации по безопасности дорожного движения США (NHTSA) стало известно, что в будущем родстер получит 181-сильный 2,0-литровый мотор.

Обновленная версия Mazda MX-5 будет относится к 2019 модельного году и ее возможно представят в 2018 году.

К какому семейству будет относится новый 2,0-литровый ДВС пока неизвестно, но ранее сообщалось, что в 2019 году в продажу поступят автомобили Mazda с моторами Skyactiv третье генерации — Skyactiv-X. Напомним, новые двигатели Mazda Skyactiv-3 смогут составить конкуренцию электромобилям