Назван ТОП-10 самых популярных подержанных китайских авто в России

Российские аналитики из АвтостатИнфо подготовили рейтинг самых популярных автомобилей на вторичном рынке, в который вошли только китайские модели. За основу рейтинга взяли данные о продажах автомобилей в январе этого года.

Так, ТОП-10 самых популярных подержанных китайских авто в России возглавил Chery Tiggo, который был продан в количестве 497 ед., что на 23,6% больше.

Второе место досталось модели Great Wall Hover с результатом 462 проданных авто, что на 6.5% больше. В тройке лидеров расположился Lifan Solano, который в январе был продан в количестве 454 ед.

Кроссовер Lifan X60 занял четвертое место с продажами 364 штуки, а в пятерке оказался Geely Emgrand с результатом 313 авто.

В ТОП-10 самых популярных подержанных китайских авто в России оказались: