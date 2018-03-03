Продажи автомобилей в Испании выросли на 13%

Об этом свидетельствует опубликованная статистика продаж по итогам февраля текущего года. По данным аналитиков, в Испании продажи увеличились на 13% и составили 110 474 проданных машин в феврале.

Отмечается и изменение в структуре рынке, где доля бензиновым автомобилей выросла, а популярность дизельных авто снизилась на 38%.

За первые два месяца года в стране продали 212 135 автомобилей, что на 16% больше.

Лидирует по продажам на рынке компания Volkswagen, Audi и Skoda.