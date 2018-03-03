Lexus в Россию привез новую спецверсию RX Black Royal

Премиальный бренд марки Lexus в России начал продажи специальной версии кроссовера Lexus RX, которая получила приставку к названию Black Royal.

Эта спецверсия будет отличаться эксклюзивными решениями и элементами. В частности, специальная версия получила уникальные легкосплавные колесные диски размером 20 дюймов и выполненные в черном цвете.

В таком же цвете будут выполнены корпуса боковых зеркал, а на заднем бампере будет черная накладка. Также кроссовер получит отличительные шильдики и надписи, указывающие на принадлежность к спеверсии.

RX Black Royal создавался на базе Lexus RX 300 AWD. Спецверсия будет предложена в двух вариантах, которые будут отличаться размерностью колесных дисков и дизайнерскими решениями. Обе версии получили ценник 3 292 000 рублей.