Премиальный бренд марки Lexus в России начал продажи специальной версии кроссовера Lexus RX, которая получила приставку к названию Black Royal.
Lexus в Россию привез новую спецверсию RX Black Royal
03.03.2018 15:59
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Эта спецверсия будет отличаться эксклюзивными решениями и элементами. В частности, специальная версия получила уникальные легкосплавные колесные диски размером 20 дюймов и выполненные в черном цвете.
В таком же цвете будут выполнены корпуса боковых зеркал, а на заднем бампере будет черная накладка. Также кроссовер получит отличительные шильдики и надписи, указывающие на принадлежность к спеверсии.
RX Black Royal создавался на базе Lexus RX 300 AWD. Спецверсия будет предложена в двух вариантах, которые будут отличаться размерностью колесных дисков и дизайнерскими решениями. Обе версии получили ценник 3 292 000 рублей.
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