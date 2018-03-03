В РФ назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников‍

Российские аналитики провели новое исследование, по результатам которого они назвали самые распространенные в России кроссоверы и внедорожники.

По данным агентства Автостат, по состоянию на 1 января этого года в нашей стране насчитывается 9,1 миллиона кроссоверов и внедорожников.

На долю таких автомобилей приходится 22% от общего объёма парка легковушек. Чаще всего на дорогах можно встретить отечественный внедорожник LADA 4×4.

Автопарк этой модели составляет 1 164 000 ед, за счет чего автомобиль и стал самым распространенным. На втором месте с результатом существенно ниже, чем у предыдущего внедорожника располагается Шевроле Нива.

Парк этого внедорожника насчитывает 582 500 штук. В тройке лидеров оказывается иномарка Тойота РАВ-4, которых насчитывается 363,8 тыс. штук. Renault Duster (326,5 тыс. ед.) и УАЗ-3151 (315,2 тыс. ед.) расположились в первой пятерке.

В ТОП-10 самых распространённых в России кроссовера и внедорожников вошли: