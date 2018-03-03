МВД России‍ назвало самые популярные методы угона автомобилей

При угоне оказались все методы хороши, автоворы применяют как высокотехнологичные методы, так и простую грубую силу.

В МВД рассказали про самые популярные методы автоугона, и как передают РИА Новости чаще всего угонщики, проникают в салон и заводят автомобиль механическими приспособлениями.

Также воры до сих пор используют грубый метод – разбивают боковое стекло и заводят автомобиль дубликатом ключей или проворачивают замок зажигания.

Но в новых автомобилях при угоне уже применяют электронные средства, которые без труда подменяют сигнал с оригинально пульта.

Также есть метод «удочка», кот орый позволяет угнать практически любой самый современный автомобиль, причем на это требуется два человека и несколько минут времени.

На самом деле методов автоугонов очень много. Так, угонщики научились блокировать любые сигналы, исходящие от автомобиля и без труда перегонять автомобиль в любое место.

В прошлом году в РФ было угнано 21,8 тысячи авто, но как отмечают в МВД это на 4 тысячи автомобилей меньше чем в 2016 году.