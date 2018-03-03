Стали известны цены на новый кроссовер Toyota IZOA

В конце прошлого месяца в сети появились шпионские фотографии нового кроссовера Toyota IZOA. Теперь китайское подразделение компании объявило цены на модель.

Новинкой, как уже сообщалось ранее, становится по сути все тот же кроссовер Toyota C-HR, но предназначенный для китайского рынка.

На рынке Поднебесной новинку оценили в 140 тысяч юаней или 1,25 миллиона рублей. Самая дорогая комплектация обойдется по цене 180 тысяч юаней или 1,6 миллиона рублей.

В списке базовой комплектации будет семь подушек безопасности, климат-контроль, электронный ручной тормоз, информационно-развлекательная система с большим экраном, колесные диски размером 17 дюймов и другое.

Моторная гамма будет представлена двухлитровым 144-сильным двигателем, пару которому составит шестискоростная механика, которая будет работать с передне- или полноприводной системой.

Позднее линейка двигателей расширится за счет турбированного 1,2-литрового мотора мощностью 114 лошадиных сил. Продажи кроссовера в Китае анонсированы на лето. Ранее сообщалось, что Toyota представит новый кроссовер Toyota C-HR в России 3 марта.