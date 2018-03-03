В конце прошлого месяца в сети появились шпионские фотографии нового кроссовера Toyota IZOA. Теперь китайское подразделение компании объявило цены на модель.
Стали известны цены на новый кроссовер Toyota IZOA
Новинкой, как уже сообщалось ранее, становится по сути все тот же кроссовер Toyota C-HR, но предназначенный для китайского рынка.
На рынке Поднебесной новинку оценили в 140 тысяч юаней или 1,25 миллиона рублей. Самая дорогая комплектация обойдется по цене 180 тысяч юаней или 1,6 миллиона рублей.
В списке базовой комплектации будет семь подушек безопасности, климат-контроль, электронный ручной тормоз, информационно-развлекательная система с большим экраном, колесные диски размером 17 дюймов и другое.
Моторная гамма будет представлена двухлитровым 144-сильным двигателем, пару которому составит шестискоростная механика, которая будет работать с передне- или полноприводной системой.
Позднее линейка двигателей расширится за счет турбированного 1,2-литрового мотора мощностью 114 лошадиных сил. Продажи кроссовера в Китае анонсированы на лето. Ранее сообщалось, что Toyota представит новый кроссовер Toyota C-HR в России 3 марта.
Новый компактный кроссовер Toyota IZOA рассекречен на шпионских фото