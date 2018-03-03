KIA в Женеве представит новый универсал KIA Ceed Sportswagon

Компания KIA готовит к премьеры европейскую версию универсала KIA Ceed Sportswagon, презентация которого анонсирована на 6 марта. Новое поколение автомобиля будет представлено на автосалоне в Женеве.

Напомним, что недавно был представлен хэтчбек семейства, а теперь готовится к дебюту универсал. В компании не стали публиковать официальные изображения и тизеры, но при этом ранее благодаря фотошпионам модель была замечена во время дорожных тестов.

У универсала, как ожидается, будет та же моторная гамма, что и у хэтчбека Kia Ceed. Как известно, хэтчбек построен на новой платформе К2.

Также стоит отметить, что третьей моделью в семействе станет модель «shooting brake», которая будет создана по мотивам концептуального Proceed, а четвертым автомобилем станет кроссовер.

Трехдверного хэтчбека в новом поколении семейства больше не будет.