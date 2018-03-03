Варварский метод кражи колес Lada Vesta SW Cross‍ набирает популярность

Прежде чем снять с приподнятого универсала колеса воры отключают варварским методом сигнализацию.

В Сети стали появляться снимки Lada Vesta SW Cross без колес и разрезанным крылом, а такой необычный метод снятия с автомобиля колес связан с хорошей сигнализацией на российской модели.

Воры прежде чем скрутить колеса вынуждены варварски разрезать левое переднее крыло добраться через отверстие до аккумулятора и отключить его.

После этого с автомобиля можно снять оригинальные 17-дюймовые колесные диски.

Стоимость комплекта дисков стоит 30 тысяч рублей, поэтому за ними и охотятся. Впервые о таком варварском методе кражи колес сообщили в конце прошлого месяца.