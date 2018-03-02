Skoda в Женеве покажет концепт складного самоката

В компании решили на Женевском автосалоне порадовать поклонников не только новыми концептами и серийными моделями, но также и складным самокатом.

В Skoda создали концепт складного самоката, который будет помещаться в любой автомобиль марки.

Двухколесное средство передвижения выкрашено в фирменные цвета марки, и как считают в компании, самокат будет полезен тем, кому далеко добираться до работы от места парковки автомобиля.

Конструкция самоката в сложенном виде составляет 41 на 48 сантиметров, а вес самоката всего пять килограмм.

Самокат будет предлагается в качестве опции для моделей Octavia и Superb. Его можно будет приобрести во второй половине 2018 года.