Смертельное ДТП: две «Газели» столкнулись в Вязниковском районе

Аария, которая унесла жизнь водителя грузовика, произошла накануне в Вязниковском районе Владимирской области.

Смертельное ДТП произошло 1 марта: две «Газели» столкнулись в Вязниковском районе, погиб водитель одного из грузовиков.

Как выяснили в областном ГИБДД, смертельный инцидент произошел 1 марта, в 14:50 на 280-м километре трассы М-7. Там 28-летний водитель врезался в стояющую на красном сигнале светофора «Газель».

В результате аварии пострадала 21-летняяпассажирка стоящего грузового автомобиля. Ее госпитализировали с ушибом грудной клетки.

Водитель наехавшей «Газели» получил смертельные травмы и погиб на месте аварии.