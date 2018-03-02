Дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции произошло сегодня в Серышевском районе.

Полицейский «УАЗ» перевернулся на крышу в Амурской области. Эта авария произошла на федеральной трассе у развязки, ведущей в Серышево.

По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Амурской области, в происшествии никто не пострадал.