Дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции произошло сегодня в Серышевском районе.
Полицейский «УАЗ» перевернулся на крышу в Амурской области
02.03.2018 16:27
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Полицейский «УАЗ» перевернулся на крышу в Амурской области. Эта авария произошла на федеральной трассе у развязки, ведущей в Серышево.
По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Амурской области, в происшествии никто не пострадал.
— На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.
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