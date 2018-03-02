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Полицейский «УАЗ» перевернулся на крышу в Амурской области

ДТП
02.03.2018 16:27
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Дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля полиции произошло сегодня в Серышевском районе.

Полицейский «УАЗ» перевернулся на крышу в Амурской области. Эта авария произошла на федеральной трассе у развязки, ведущей в Серышево.

По предварительным данным пресс-службы УМВД России по Амурской области, в происшествии никто не пострадал.

— На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Выясняются все обстоятельства и причины произошедшего, — прокомментировали в ведомстве.

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