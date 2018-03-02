Китайский автопроизводитель распространил фотографии своего нового кроссовера и рассекретил некоторые подробности про новинку. Сегодня помимо фото экстерьера были опубликованы и изображения салона.

Так стало известно, что новый кроссовер BYD Tang получил большой поворотный дисплей, семиместный салон с креслами, которые располагаются по схеме 2+3+2, а также цифровую приборную панель.

Дисплей в автомобиле от мультимедийной системы способен поворачиваться на 90 градусов. В целом же новый кроссовер BYD Tang выполнен по мотивам прошлогоднего концепта Dynasty.

Габариты кроссовера составят 4 870/1 940/1 720 мм, а расстояние между осями составит 2 820 мм. Линейка двигателей будет представлена турбированным бензиновым мотором объёмом два литра и мощностью 200 лошадиных сил.

Также будет доступна и гибридная силовая установка с суммарной отдачей 500 лошадиных сил. Предполагается, что для кроссовера будет доступна и полностью электрическая версия.