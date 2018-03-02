Рейтинг, в который вошли наиболее часто угоняемые автомобили по итогам прошлого года, был составлен на основании данных разных страховых компаний.
В России назвали самые угоняемые автомобили 2017 года
02.03.2018 16:11
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Благодаря этим данным стало известно, что в прошлом году автоугонщики чаще всего интересовали автомобилями марки Lexus и Toyota. Так, в столице нашей стране больше всего случаев угона было зафиксировано автомобилей следующих марок: Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai.
В Северной столице угонщики больше смотрели в сторону авто компаний BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai. В других регионах нашей страны чаще всего угоняли машины брендов Toyota, Mazda, Kia и Hyundai.
Среди моделей самым угоняемыми оказались:
Также страховщики отметили рост в прошлом году число угонов полноприводных автомобилей.
Источник: РИА Новости.
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