В России назвали самые угоняемые автомобили 2017 года

Рейтинг, в который вошли наиболее часто угоняемые автомобили по итогам прошлого года, был составлен на основании данных разных страховых компаний.

Благодаря этим данным стало известно, что в прошлом году автоугонщики чаще всего интересовали автомобилями марки Lexus и Toyota. Так, в столице нашей стране больше всего случаев угона было зафиксировано автомобилей следующих марок: Lexus, Toyota, Land Rover, Mazda и Hyundai.

В Северной столице угонщики больше смотрели в сторону авто компаний BMW, Jeep, Cadillac, Nissan и Hyundai. В других регионах нашей страны чаще всего угоняли машины брендов Toyota, Mazda, Kia и Hyundai.

Среди моделей самым угоняемыми оказались:

Также страховщики отметили рост в прошлом году число угонов полноприводных автомобилей.

Источник: РИА Новости.