Модели LADA Granta и LADA Kalina распродаются с удвоенной скидкой

Список программы trade-in пополнился кроссовером Lada XRAY, и на него действует скидка, как и на другие модели, которые входят в программу.

Как указано на официальном сайте Lada, модели Granta и Kalina с 1 по 31 марта 2018 года можно приобрести по программе trade-in со скидкой в 40 тысяч рулей, для остальных моделей действует скидка в размере 20 тысяч рублей, за исключением Lada 4х4, на которую автопроизводитель предоставляет скидку в 30 тысяч рублей.

Таким образом с учетом всех скидок и предложений Lada Granta можно приобрести за 323 910 рублей. Цена Lada Kalina начинается от 369 540 рублей.

Напомним, что с марта дилеры российской марки начали предлагать новую версию LADA Granta.