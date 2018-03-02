В России стартовал прием предзаказов на обновленный пикап Fiat Fullback

«Живые» продажи пикапа стартуют 1 апреля, а заказать автомобиль 2018 модельного года можно уже сейчас.

Минимальный ценник на обновленную версию пикапа составляет 1 629 000 рублей. За эти деньги пикап будет доступен с механической коробкой передач и подключаемым полным приводом.

Вариант с автоматической трансмиссией и постоянным полным приводом обойдется по цене от 1 989 000 рублей. Полная масса пикапа составляет 2,5 тонны.

Все версии, в которых предлагается постоянный полный привод, теперь получили новый задний бампер с центральной подножкой, а в салоне предложат кожаный руль и рычаг коробки передач, а также круиз-контроль.