Новая отзывная кампания, в рамках которой будут отозваны автомобили компании Volkswagen уже согласована с Росстандартом, на сайте которого и сообщается об отзыве.

Таким образом, стало известно, что компания Volkswagen в России отзывает 110 автомобилей, которые были реализованы на российском рынке в 2011 году. Среди отзывных автомобилей есть модели Touran, Golf, Passat, Sharan.

«Причиной отзыва транспортных средств марки Volkswagen (Touran, Golf, Passat, Sharan) с дизельным двигателем и системой старт-стоп является перекос или надлом возвратной пружины во втягивающем реле, стартер может находиться длительное время во включенном положении» — говорится в сообщении.

Это может стать причиной нагрева компонента, а также есть вероятность возгорания, но уточняется, что возгорание может быть в отдельных случаях. Владельцев отзывных автомобилей в ближайшее время проинформируют о необходимости посетить сервисный центр для бесплатного проведения замены втягивающего реле стартера.