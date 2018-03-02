Chevrolet оснастила новый пикап GMC Sierra уникальными опциями‍

Новый пикап GMC Sierra является более престижной версией Chevrolet Silverado, которую представили еще на автосалоне в Детройте.

Новый грузовик Sierra теперь построен на платформы T1. Он вырос в размерах, а двойная кабина стала более просторной и увеличился грузовой отсек. При этом грузовик за счет большого количества алюминия стал значительно легче.

Несмотря на то, что Sierra является более дорогой версией Silverado, в него внесли большое количество изменений во внешности, а вот салон моделей практически ничем не отличается.

Также в GMC Sierra добавили в качестве опции карбоновую грузовую платформу, которая почти на 30 кг легче металлической, и универсальный откидной борт, который получил небольшой отсек и ступеньку.

Под капотом Sierra устанавливаются те же моторы, что и в доноре, а именно V-образные восьмицилиндровые ДВС объёмом 5,3 и 6,2-литра.

Также будет доступен новый дизельный мотор Duramax V6 3.0. В продажу GMC Sierra поступит одновременно с Chevrolet Silverado и произойдет это осенью 2018 года. Цены и полные комплектации автомобилей озвучат ближе к старту продаж.