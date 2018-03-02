«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи микроавтобусов «ГАЗель NEXT»

Автомобили на Филлипинах появились в дилерской сети Gazelle Motors Corp., который является официальным дистрибьютором «Группы ГАЗ».

Партнерское соглашение было подписано еще осенью прошлого года, а теперь «Группа ГАЗ» начала продажи «ГАЗель Next» и «ГАЗель Next Citiline».

Эти модели оснащены дизельными моторами Cummins ISF 2,8 л. Ранее сообщалось, что Группа ГАЗ наладит поставки автобусов ГАЗель NEXT на Филиппины, где автобусы будут использоваться в программе по обновлению парка общественного транспорта.

Для начала в Филиппинах планируют заменить порядка 100 тысяч автобусов и этот проект будет реализован до 2030 года.