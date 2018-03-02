Автомобили на Филлипинах появились в дилерской сети Gazelle Motors Corp., который является официальным дистрибьютором «Группы ГАЗ».
«Группа ГАЗ» на Филиппинах начала продажи микроавтобусов «ГАЗель NEXT»
02.03.2018 15:29
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Партнерское соглашение было подписано еще осенью прошлого года, а теперь «Группа ГАЗ» начала продажи «ГАЗель Next» и «ГАЗель Next Citiline».
Эти модели оснащены дизельными моторами Cummins ISF 2,8 л. Ранее сообщалось, что Группа ГАЗ наладит поставки автобусов ГАЗель NEXT на Филиппины, где автобусы будут использоваться в программе по обновлению парка общественного транспорта.
Для начала в Филиппинах планируют заменить порядка 100 тысяч автобусов и этот проект будет реализован до 2030 года.
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