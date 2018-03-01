Volkswagen в России анонсировала старт предзаказов на новый Teramont

Старт предзаказов на новый большой кроссовер был анонсирован российским подразделением компании. Согласно официальной информации, большой кроссовер Teramont станет доступен для предзаказа с 12 марта текущего года.

Для российского рынка новинка будет доступна в семиместном исполнении, с полным приводом и в четырех комплектациях.

Какие силовые установки предложат для кроссовера, а также какая будет его цена сейчас не сообщается. При этом ранее в базе Роспатента появилось ОТТС на автомобиль.

В документе указано, что в нашей стране автомобиль будет предлагаться с двумя силовыми агрегатами.

Первым бензиновым двигателем окажется турбированный четырехцилиндровый агрегат объёмом два литра и мощностью 220 лошадиных сил при 350 Нм крутящего момента.

Вторым мотором будет 3,6-литровый шестицилиндровый агрегат мощностью 280 лошадиных сил при 360 Нм.

Среди трансмиссии предложат восьмискоростную коробку передач. Ранее появлялась информация, что на старте продаж кроссовер предложат с менее мощным мотором, а позже появится более мощный двигатель.