Старт предзаказов на новый большой кроссовер был анонсирован российским подразделением компании. Согласно официальной информации, большой кроссовер Teramont станет доступен для предзаказа с 12 марта текущего года.
Volkswagen в России анонсировала старт предзаказов на новый Teramont
Для российского рынка новинка будет доступна в семиместном исполнении, с полным приводом и в четырех комплектациях.
Какие силовые установки предложат для кроссовера, а также какая будет его цена сейчас не сообщается. При этом ранее в базе Роспатента появилось ОТТС на автомобиль.
В документе указано, что в нашей стране автомобиль будет предлагаться с двумя силовыми агрегатами.
Первым бензиновым двигателем окажется турбированный четырехцилиндровый агрегат объёмом два литра и мощностью 220 лошадиных сил при 350 Нм крутящего момента.
Вторым мотором будет 3,6-литровый шестицилиндровый агрегат мощностью 280 лошадиных сил при 360 Нм.
Среди трансмиссии предложат восьмискоростную коробку передач. Ранее появлялась информация, что на старте продаж кроссовер предложат с менее мощным мотором, а позже появится более мощный двигатель.
Флагманский кроссовер Volkswagen Teramont официально презентован в Гуанчжоу