В Женеве представят новый родстер Abarth с карбоновым верхом

На Женевском автосалоне покажут родстер, у которого из карбона будет выполнена крыша.

Ателье Abarth в марте в рамках международного автосалона в Женеве покажет особую версию родстера Fiat 124, который получил приставку к названию GT и его доукомплектовали съёмной крышей из карбона. Также модель оснастили новыми облегченными колесными дисками и карбоновым спойлером.

Под капотом двухместоного автомобиля установлен 1,4-литровый турбомотор мощностью 170 л.с. Пару двигателю составит шестиступенчатая механическая или автоматическая коробки передач. До первой «сотни» Fiat 124 GT будет разгонятся за 6,8 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке 232 км/ч.