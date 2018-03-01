Genesis подготовил пять особых седанов G90 для красной дорожки «Оскара»

Особые версии седанов Genesis G90 были созданы американским подразделением премиального бренда Хёндэ. Всего создано пять версий седана, которые посвятили в честь вечеринки по вручению премии киноакадемии.

Особые версии получила названия: A Touch of Sensuality, Stardust, Emerald Dream, The Ruler и Refined Understatement.

По сути автомобили между собой будут отличаться оформлением интерьера и экстерьера. Автомобили будут развозить гостей, которые приедут на церемонию вручения Оскаров.

Какие силовые установки будут в автомобилях не сообщается. Напомним, что обычный седан вышел на рынок США осенью 2016 года.

На российском рынке модель также появилась в это время и сейчас предлагается по цене от 4 775 000 рублей. В прошлом году владельцами нового Genesis G90 стали 205 россиян.