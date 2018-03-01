Кроссовер Volkswagen Touareg нового поколения показали на видео

Volkswagen показала новое поколение кроссовера Touareg в видеотизере. Модель была продемонстрирована в полный рост при этом ее большая часть по-прежнему скрыта под камуфляжной пленкой.

В тизере продемонстрировали фары, задние фонари, боковые зеркала и двери. Полностью третье поколение Touareg будет рассекречено на автосалоне в Пекине, который начнет работать в конце марта.

Volkswagen Touareg создан на той же платформе что и Audi Q7, Bentley Bentayaga и Lamborghini Urus.

Немецкая модель будет оснащаться бензиновыми и дизельными моторами. Также в кроссовере появится полноуправляемое шасси и пневматическая подвеска. По предварительным данным в РФ новый Touareg появится летом.