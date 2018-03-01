Массовая авария произошла утром в среду, 28 февраля, на улице Новоажимова в Ижевске.

В Ижевске на Новоажимова‍ массовое ДТП — столкнулись пять автомобилей. Этот дорожный инцидент произошел в 08:23 28 февраля.

Известно, что мужчина 1985 года рождения за рулем автомобиля «Лада Веста»въехал в «ВАЗ» под управлением мужчины 1980 года рождения. После по инерции «ВАЗ» протаранил с автомобиль «Дэу», за рулем которого находился мужчина 1979 года рождения.

После чего «Дэу» врезался в «Шкоду» под управлением молодого водителя 1992 года рождения. А «Шкода» ударила иномарку «Киа», за рулем ее находился мужчина 1983 года рождения.

В результате столкновения водитель «Весты» получил травмы.