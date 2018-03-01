В России начались продажи нового спортивного кроссовера Jaguar E-Pace

Сегодня официальные дилеры марки Jaguar Land Rover в России начали продажи спортивного кроссовера Jaguar E-Pace.

Автомобиль на российском рынке будет предлагаться в таких комплектациях: Standart, S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE.

Также будет доступна для покупки спецверсия First Edition. Последняя будет доступна для покупки только в течении первого года с момента старта продаж.

Моторная гамма кроссовера представлена пятью вариантами силовых установок семейства Ingenium мощностью от 150 до 300 лошадиных сил.

В последней версии кроссовер разгонится до первой сотни за 6,4 секунды. Стоимость Jaguar E-Pace составляет 2 455 000 рублей минимум.

За эти деньги клиенту предложат дизельный двигатель мощностью 150 лошадиных сил. Самый доступный бензиновый вариант модели оценили в 2 554 000 рублей, а топовый вариант обойдется в 3 850 000 рублей.

Напомним, что Jaguar презентовал и объявил цены на новый кроссовер E-Pace для России летом прошлого года.